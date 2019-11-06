В Новосибирск нагрянут 25-градусные морозы

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В Новосибирск нагрянут 25-градусные морозыРубрика: общество
11.11.2019 19:01
Фото Pixabay
В ближайшие сутки ожидается сильное похолодание; уже на следующий день станет теплее.
В ночь на 12 ноября в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха до минус 25 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС. По данным гидрометцентра, уже к обеду того же дня воздух прогреется до минус 1 градуса.
В среду, 13 ноября, ожидается потепление до нуля градусов днём с похолоданиями до минус 10. Ночью синоптики обещают понижение температуры до минус 14 градусов.
Напомним, 7 ноября Западно-Сибирское УГМС предупреждало новосибирцев о надвигающейся непогоде.
Эмиль Фукс
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