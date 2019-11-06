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В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

Рубрика: проиcшествия

11.11.2019 13:21

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

В учебном заведении сработала пожарная сигнализация; всех учеников отпустили домой. 

Учащихся лицея №9 на улице 1905 года эвакуировали из-за сработки пожарной сигнализации. Об этом сообщает подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". Очевидцы сообщают, что учеников отпустили с занятий. 

"В Лицее №9 на улице 1905 года сработала пожарная сигнализация. Всех эвакуировали. Учащихся отпустили домой. К учебному заведению прибыли более 5 пожарных расчетов", — комментируют свидетели. 

На месте работают сотрудники МЧС. Подробности происшествия выясняются. 

Напомним, 8 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двоих детей в пожаре в Новосибирской области.

Эмиль Фукс

Теги: МЧС Новосибирск

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В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:44 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

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Экс-глава Колыванского района попал под следствие за подарок стоимостью 61 миллион рублей

сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

В доме новосибирца нашли почти четыре килограмма запрещённой травы

сегодня 11:21 Хроника 0 Коммент.

Дворняга едва не погибла, провалившись под лёд озера

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Почти сто новосибирцев попали в травмпункт из-за гололёда

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

Мохнатый пациент: в Новосибирск для обследования привезли носуху

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима

сегодня 10:35 Общество 0 Коммент.

Видео: застенчивый енот умилил прохожих в Новокузнецке

сегодня 10:19 Общество 0 Коммент.

«Какой ужас»: сибирячку возмутила находка в детском соке

сегодня 09:51 Общество 0 Коммент.

Дрон помог спасателям найти тела пропавших охотников

сегодня 09:41 Общество 0 Коммент.

Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»

сегодня 09:32 Общество 0 Коммент.

Тело выпавшей из окна девушки обнаружили в Новосибирске

сегодня 09:26 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

сегодня 08:17 Хроника 0 Коммент.

Из-за цензуры запретили детскую постановку по мотивам «Чиполлино»

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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