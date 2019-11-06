В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

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В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре городаРубрика: проиcшествия
11.11.2019 13:21
Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"
В учебном заведении сработала пожарная сигнализация; всех учеников отпустили домой.
Учащихся лицея №9 на улице 1905 года эвакуировали из-за сработки пожарной сигнализации. Об этом сообщает подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". Очевидцы сообщают, что учеников отпустили с занятий.
"В Лицее №9 на улице 1905 года сработала пожарная сигнализация. Всех эвакуировали. Учащихся отпустили домой. К учебному заведению прибыли более 5 пожарных расчетов", — комментируют свидетели.
На месте работают сотрудники МЧС. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, 8 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двоих детей в пожаре в Новосибирской области.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
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