В Новосибирске эвакуировали учеников лицея в центре города

Фото с группы ВК "Инцидент Новосибирск"

В учебном заведении сработала пожарная сигнализация; всех учеников отпустили домой.

Учащихся лицея №9 на улице 1905 года эвакуировали из-за сработки пожарной сигнализации. Об этом сообщает подписчик сообщества "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". Очевидцы сообщают, что учеников отпустили с занятий.

"В Лицее №9 на улице 1905 года сработала пожарная сигнализация. Всех эвакуировали. Учащихся отпустили домой. К учебному заведению прибыли более 5 пожарных расчетов", — комментируют свидетели.

На месте работают сотрудники МЧС. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 8 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двоих детей в пожаре в Новосибирской области.