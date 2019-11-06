В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Несколько автомобилей столкнулись в Кировском районе Новосибирска; в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

ДТП из пяти автомобилей произошло на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Костычева в Новосибирске в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщили подписчики на странице «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, девушка, управляющая автомобилем Infiniti, проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с Subaru Forester. В свою очередь «Субару» по инерции въехал в Toyota Funcargo, который вследствие цепной реакции врезался в Toyota Vista и Mitsubishi Galant.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также определить вину каждого участника.

В Группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России предупреждают водителей и пешеходов об ухудшении дорожной обстановки в связи с погодными условиями и призывают быть внимательнее всех участников дорожного движения.

Напомним, 10 ноября, в Новосибирске в очередной раз в ДТП попал водитель Яндекс.Такси.