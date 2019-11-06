В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилей

Лента новостейПредложить новость
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В Новосибирске произошло массовое столкновение автомобилейРубрика: проиcшествия
11.11.2019 08:17
Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Несколько автомобилей столкнулись в Кировском районе Новосибирска; в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
ДТП из пяти автомобилей произошло на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Костычева в Новосибирске в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщили подписчики на странице «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Как стало известно, девушка, управляющая автомобилем Infiniti, проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с Subaru Forester. В свою очередь «Субару» по инерции въехал в Toyota Funcargo, который вследствие цепной реакции врезался в Toyota Vista и Mitsubishi Galant.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также определить вину каждого участника.
В Группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России предупреждают водителей и пешеходов об ухудшении дорожной обстановки в связи с погодными условиями и призывают быть внимательнее всех участников дорожного движения.
Напомним, 10 ноября, в Новосибирске в очередной раз в ДТП попал водитель Яндекс.Такси.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Два случая нанесения ножевых ранений женщинами раскрыли полицейские Искитима
Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное