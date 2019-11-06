В Новосибирске пройдёт международная плакатная акция

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Центр культуры ЦК19 совместно с новосибирским отделением «Союз дизайнеров России» открывают выставку «Баухаус 100 лет. “Золотая пчела” избранное»; это специальный проект 14-й московской биеннале «Золотая пчела», посвящённый юбилею основания одноимённой школы.

В Новосибирске в Центре культуры ЦК19, создаваемом на месте бывшего городского центра изобразительных искусств, 13 ноября откроется выставка «Баухаус 100 лет. “Золотая пчела” избранное».

Баухаус был модернистской школой идей и полем для экспериментов в архитектуре, искусстве и дизайне. Институция просуществовала 14 лет: основанная в 1919 году в Веймаре, в 1925-м по политическим причинам школа переехала в Дессау, а после в Берлин, где в 1933 году её закрыли нацисты. Несмотря на краткую историю существования, Баухаус произвёл революцию в художественном мышлении и переопределил стандарты дизайна и искусства.

Педагогов школы объединяли космополитизм и левые взгляды, здесь работали выдающиеся деятели мирового художественного авангарда: Вальтер Гропиус, Людвиг Мис ван дер Роэ, Пауль Клее, Василий Кандинский, Ласло Мохой-Надь, Оскар Шлеммер, Герхард Маркс и многие другие. Они видели искусство не само по себе, а стремились переосмыслить мир, общество и повседневность. Форму определяет цель – такова была максима Баухауса. Опровергая многовековые традиции украшательства, пионеры движения декларировали принцип равенства изящного искусства и прикладного ремесла. Промышленные изделия стали качественными, доступными и эстетичными, а люди научились ценить простоту. Идеи и методы Баухауса стали классикой модерна и вышли за пределы школы, получив развитие в современном искусстве и дизайне.

Выставка – оммаж молодого поколения дизайнеров и своего рода продолжение развития принципов школы. Её основу составили 100 плакатов дизайнеров из России, Китая, Тайваня, Мексики, США, Украины, Венгрии, Польши, Турции, Дании, Словакии, Чехии. Все работы – номинанты 14-й биеннале графического дизайна «Золотая пчела», которая состоится в Москве в 2020 году. Также на экспозиции будут представлены лучшие работы участников биеннале 13-й редакции.

Куратор – Сергей Серов, президент Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела». Организатор выставки: Новосибирская региональная общественная организация «Союз дизайнеров России».

Напомним, в августе в Новосибирске проходила выставка фотографов Вадима Махорова и Виталия Раскалова.