В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

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В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатрРубрика: общество
11.11.2019 13:55
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирский предприниматель скупал шкурки убитых браконьерами ондатр; ущерб, нанесённый природе, исчисляется миллионами рублей.
В Новосибирске выявили случаи незаконной продажи шкурок пушных зверьков в Китай, об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Во время проверки специалисты выяснили, что барабинский предприниматель значительно превысил норму по продаже шкурок пушных зверьков. Документов, подтверждающих законность их добычи, у него не оказалось.
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии было выдано 115 разрешений на добычу особей, а по документам количество проданных шкурок оказалось намного больше. Объём товара составил 32 688 штук.
Предприниматель Барабинского района скупал шкурки ондатры, переправлял их в Забайкальский край, а после они шли в Китайскую Народную Республику торговой компанией «Фэн Цзя».
Ущерб от незаконной деятельности составил более 16 миллионов рублей. Сейчас в деле разбирается главное управление МВД.
Напомним, 20 октября новосибирские пограничники забрали у браконьеров рыбу.
Алёна Коврова
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