В Новосибирской области браконьеры вырезали десятки тысяч ондатр

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Новосибирский предприниматель скупал шкурки убитых браконьерами ондатр; ущерб, нанесённый природе, исчисляется миллионами рублей.

В Новосибирске выявили случаи незаконной продажи шкурок пушных зверьков в Китай, об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Во время проверки специалисты выяснили, что барабинский предприниматель значительно превысил норму по продаже шкурок пушных зверьков. Документов, подтверждающих законность их добычи, у него не оказалось.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии было выдано 115 разрешений на добычу особей, а по документам количество проданных шкурок оказалось намного больше. Объём товара составил 32 688 штук.

Предприниматель Барабинского района скупал шкурки ондатры, переправлял их в Забайкальский край, а после они шли в Китайскую Народную Республику торговой компанией «Фэн Цзя».

Ущерб от незаконной деятельности составил более 16 миллионов рублей. Сейчас в деле разбирается главное управление МВД.

Напомним, 20 октября новосибирские пограничники забрали у браконьеров рыбу.