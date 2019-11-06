В Новосибирском зоопарке родились маленькие обезьянки

Фото: Ю. Сопко

Сразу у двух мам в Новосибирском зоопарке появилось потомство; малыши чувствуют себя хорошо и уже позируют на камеру.

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило прибавление, сразу у двух самок бурых капуцинов родились малыши. Обезьянки появились на свет с разницей в две недели, сообщили сотрудники.

«Малыши всегда с мамами. Самки очень нежно относятся к своим малышам. Между собой не конфликтуют. У бурых капуцинов самцы практически не принимают участия в воспитании потомства. Но иногда могут взять его подержать на время», – рассказала Юлия Коновалова, заведующая отделом тропических животных и приматов.





В отдельный барьер новорождённых не отсадили, в этом нет необходимости. Отмечается, что бурые капуцины живут семейной группой, и появление малышей никак не отражается на поведении других членов группы.

Новых жителей зоопарка можно увидеть в павильоне мелких приматов и пингвинов.

Напомним, 30 октября в зоопарк пополнился двумя дикобразами.