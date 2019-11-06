Видео: застенчивый енот умилил прохожих в Новокузнецке

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Видео: застенчивый енот умилил прохожих в НовокузнецкеРубрика: общество
11.11.2019 10:19
фото с сайта pixabay.com
Аниматор в костюме енота раздаёт на улицах Новокузнецка рекламные листовки; прохожие улыбаются огромному зверю, а комментаторы шутят – «хорошо, что не белочка».
Жительница Новокузнецка встретила на улице очаровательного енота с рекламными листовками в лапах. Ростовая «кукла» настолько умилила женщину, что она сняла увиденное на камеру смартфона. Видео размещено на странице «Новокузнецк ОНЛАЙН» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ой, какой хорошенький. Ну, подходи, не стесняйся», – говорит женщина аниматору. Костюм енота действительно вызывает улыбку.
В комментариях к посту жители города делятся впечатлениями от увиденного. Большинство называют енота «прелестью» и «милахой», но нашлись и те, кто заметил – «Хорошо, что не белочка», и «Если бы на улице появилась белочка, половина Новокузнецка бросила бы пить».
Напомним, в сентябре Сиб.фм новосибирцев развеселил танцующий мужчина.
Мария Машанова
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