Власти Новосибирска заказали три новогодние ёлки с игрушками за 2,5 миллиона рублей

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Заявки появились на сайте госзакупок сегодня; всего на новогодние украшения потратят более 2,5 миллиона рублей.

Три новогодние ёлки с шарами и гирляндами установят в Новосибирске. Электронный аукцион от Городского центра наружной рекламы появился на сайте госзакупок сегодня, 11 ноября. Документ опубликован ещё 31 октября, однако сейчас ведёт работу комиссия по рассмотрения заявок. Ёлки высотой 14 и 22 метра будут украшать площадь Ленина, площадь Пименова у ГПНТБ и площадь Маркса.

Самую дорогую ель установят рядом с ТЦ «Аркада» на площади Ленина – начальная стоимость контракта 22-метровой ёлки – 984 тысячи рублей. Искусственные деревья чуть меньшей высоты будут стоять около ГУМа и ГПНТБ. Ёлка высотой 14 метров на площади Пименова обойдётся в 830 тысяч, а на площади Маркса – в 685 тысяч рублей. Более того, сегодня на сайте госзакупок появился аукцион на поставку и монтаж ёлочных игрушек – шары для украшения праздничных деревьев будут стоить 291 тысячу рублей.

Окончательные сроки завершения по монтажу ёлок — 12 декабря. Демонтаж компании должны будут провести 10 января 2020 года.

Напомним, 8 ноября мэрия Новосибирска заявила, что потратит на борьбу с терроризмом 3 миллиарда рублей.