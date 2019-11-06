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Впридачу к пледу и какао: топ-5 самых продаваемых книг в Новосибирске

Рубрика: общество

12.11.2019 05:05

ФОТО PIXABAY.COM

Несмотря на растущую популярность электронных и аудиокниг, новосибирцы верны классике – по данным свежего опроса, большинство жителей предпочитают читать книги в бумажном варианте; любопытно, что в списке самых популярных у сибиряков авторов больше соотечественников, нежели зарубежных писателей. 

У современного читателя – явные проблемы с самооценкой. Людям становится всё сложнее ставить цели и добиваться их без подсказок извне. А ещё категорически необходимы примеры успеха, и чем больше – тем лучше. Примерно на такие мысли наводит рейтинг самых продаваемых в 2019 году книг. Традиционный топ-5 изданий, которые в Новосибирске покупали чаще всего, Сиб.фм составил при содействии книжного магазина «Капиталъ». 

Пятое место 

Разрешите представить работу Джен Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», больше известную как просто «НИ СЫ». 

Книга была написана ещё в 2013 году, но до российского читателя добралась только в 2018-м. И – понеслось. Работа с экстравагантным заглавием быстро стала бестселлером благодаря своей «дерзости и невероятной искренности». 

В описании книги говорится, что «она заставляет проснуться, засунуть свои страхи куда подальше и начать действовать». 

Автор Джен Синсеро испытала на себе все известные методики личной трансформации, выбрала 25 подходов, которые дали результат, и превратила их в систему полного преображения жизни.

Книга учит не обращать внимания на эго и жить в своё удовольствие; любить себя и всё, что делаешь, и рассказывает – почему нужно заботиться о себе больше, чем о других.

Четвёртое место 

«Sapiens. Краткая история человечества» — культовая работа израильского военного историка-медиевиста, профессора исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваля Ноя Харари. 

В своей работе, вышедшей из типографии ещё в 2016 году, автор соединил естественнонаучный подход с историческим и поставил под сомнение многие общепринятые идеи, обнаружил связи между событиями прошлого и нашими сегодняшними опасениями. 

Прослеживая, как развивающееся человечество влияло на глобальную экосистему, и анализируя судьбы империй, доктор Харари заглядывает в будущее. 

«За последние несколько десятилетий мы научились изменять закон естественного отбора, управлявший жизнью на протяжении 4 миллиардов лет, и у нас впервые появляется способность пересоздавать не только окружающий мир, но и самих себя. Кем же мы хотим стать, и куда это нас приведёт?» – говорится в аннотации в книге.

Третье место 

Бронза традиционного рейтинга Сиб.фм достаётся российскому писателю Виктору Пелевину – автору книги «Искусство лёгких касаний».

Это сборник повестей, две первые истории которого объединены идеей о смерти бога, а третья часть – сиквел к роману Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».

В основе сюжета первой повести – история о том, как четверо друзей – журналист, биржевой брокер, оконщик и социолог – отправляются в путешествие по Северному Кавказу в компании горного гида Акинфия Ивановича, персонажа из 90-х. Седовласый проводник рассказывает им сказки о карфагенских богах и жертвоприношениях. 

Вторая повесть – «Искусство лёгких касаний» – придётся по вкусу тем, кто любит в Пелевине размеренность и метафоричность. 

«Это произведение – анализ тенденций и настроений в обществе за прошедший год: здесь и пожар в соборе Парижской Богоматери, и президентские выборы в США, и "русские хакеры",

и «заочная» Третья мировая, и «жёлтые жилеты», и митинги сексуальных меньшинств… Используя образы-триггеры, Пелевин раскрывает главную тему новой книги – принятие "смерти бога" и конечности человеческой жизни», – говорится в описании книги на сайте «ЛитРес».

Второе место 

На втором месте по популярности у новосибирских читателей – работа Марка Мэнсона под заголовком «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо».

Это издание – настоящее спасение для тех, кто устал от необходимости постоянно кому-то что-то доказывать, выглядеть умнее, богаче и продуктивнее. 

«Наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как же стать по-настоящему счастливым?» – задаётся вопросом автор издания, популярный блогер Марк Мэнсон. 

В книге «Тонкое искусство пофигизма» он предлагает свой, оригинальный подход к этому вопросу. Жизненная философия Мэнсона проста – необходимо научиться искусству пофигизма.

Автор призывает научиться плевать на всё второстепенное, забивать на трудности, посылать к чёрту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам. 

Первое место

Самая продаваемая книга в Новосибирске – работа профессионального психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым». 

Эта книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. 

«Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми?» – говорится в аннотации. 

Отличительная черта подхода Лабковского – в конкретике. На любой самый сложный вопрос он всегда даёт предельно доходчивый ответ. В рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми формулировками, а чётко называет причины проблем. И самое главное, что он знает, как эту проблему решить. 

«Цель любой работы психолога – личное счастье и благополучие его пациента. Цель издания этой книги – личное счастье каждого, кто её прочитает», – отмечает автор.

Кстати, продажи книги Михаила Лабковского, с которыми и так нет проблем, явно вырастут после предстоящего мероприятия -

17 ноября в 19:30 в Новосибирске в ККК имени Маяковского психолог встретится с новосибирцами в формате публичной консультации. 

Напомним, 8 ноября Сиб.фм публиковал рейтинг самых дорогих книг, продаваемых в Новосибирске. 

Мария Машанова

Теги: книги топ Новосибирск читатели

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