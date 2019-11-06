«Вторая пара за месяц»: в новосибирской школе воруют обувь

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В редакцию Сиб.фм обратилась мама школьницы; родительские разборки в очередной раз сказываются на детях.

В новосибирской школе у четвероклассницы Иры украли зимнюю обувь. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала мама школьницы. Выручила девочку уборщица: она дала расстроенной Ире обувь своей внучки и довела её до дома. Мама девочки Екатерина не намерена оставлять всё безнаказанным:

«Ранее дочь уже жаловалась, что пока она находилась на уроках, кто-то брал и прятал её обувь в другом месте. Но потом ботинки находили. Две недели назад была похожая ситуация: и директор, и техничка искали. В итоге нашли на следующий день», – отметила Екатерина.

Мама девочки связалась с директором. Та заверила, что проведёт беседу с детьми и выяснит, кто взял обувь.

«Думаю, это связано с тем, что я написала пост в социальных сетях о поборах в школе. Меня удивило, что я должна сдавать дополнительные 80 рублей на уборщицу. За это меня удалили из родительского чата в WhatsApp», – добавила Екатерина.

Мать расстроенной школьницы обратилась в полицию по факту кражи.

«Мы не знаем, как такое произошло. В гардеробе ведётся видеонаблюдение. Посторонний не заходил туда. Съёмка чёрно-белая, поэтому сложно определить, кто взял мешок с обувью. Уверена, что завтра всё найдётся», – рассказала корреспонденту Сиб.фм Татьяна Ивановна, директор школы.

Напомним, 1 ноября школьницу не пустили за общий стол на чаепитии из-за того, что её родители не сдали деньги на сладости.