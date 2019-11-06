Женщина-цветок прокатилась в новосибирской подземке

фото из группы «Мода новосибирского метро» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирцев удивил необычный наряд пассажирки; вся одежда женщины (включая пакет) разрисована цветами.

Пассажирка метро в одежде с цветами удивила жителей Новосибирска – на каждом элементе наряда женщины изображены ромашки. Об этом сообщил очевидец в сообществе «Мода новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте». Автор предложил комментаторам самим назвать образ женщины – новосибирцы придумали массу вариантов (далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

«На охоту за семенами. "Что бы купить семена, нужно думать как семена"»;

«Ромашка»;

«Лето! Зимний вариант!»;

«Повяли лютики»;

«Ещё цвету и пахну»;

«Папа Римский: Год в России», – описывают ситуацию жители Новосибирска.

Напомним, на прошлой неделе жителей Новосибирска удивил пассажир в майке и шортах в ноябре.