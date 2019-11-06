Женщина-цветок прокатилась в новосибирской подземке

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Женщина-цветок прокатилась в новосибирской подземкеРубрика: общество
12.11.2019 07:21
фото из группы «Мода новосибирского метро» соцсети «ВКонтакте»
Новосибирцев удивил необычный наряд пассажирки; вся одежда женщины (включая пакет) разрисована цветами.
Пассажирка метро в одежде с цветами удивила жителей Новосибирска – на каждом элементе наряда женщины изображены ромашки. Об этом сообщил очевидец в сообществе «Мода новосибирского метро» в социальной сети «ВКонтакте». Автор предложил комментаторам самим назвать образ женщины – новосибирцы придумали массу вариантов (далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).
«На охоту за семенами. "Что бы купить семена, нужно думать как семена"»;
«Ромашка»;
«Лето! Зимний вариант!»;
«Повяли лютики»;
«Ещё цвету и пахну»;
«Папа Римский: Год в России», – описывают ситуацию жители Новосибирска.
Напомним, на прошлой неделе жителей Новосибирска удивил пассажир в майке и шортах в ноябре.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки
После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»
Рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска – как он там оказался?
Плотный туман и гололёд спровоцировали пробки на дорогах Новосибирска
"Коллекционер мусора": житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку
Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске
Стала известна полная программа визита Дмитрия Медведева в Новосибирск
ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров
Впридачу к пледу и какао: топ-5 самых продаваемых книг в Новосибирске
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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