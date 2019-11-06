Жителей Новосибирска в ноябре будут проверять на ВИЧ

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Жителей Новосибирска в ноябре будут проверять на ВИЧРубрика: общество
11.11.2019 15:04
фото yandex.ru
Анонимный анализ на ВИЧ жители Новосибирска могут сделать, избегая визита в больницу; результаты исследования станут известны за несколько минут.
В Новосибирске продолжает работу передвижной пункт медицинской профилактики – ВИЧ-мобиль. На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области опубликовали график движения.
Напомним, любой желающий, встретив мини-лабораторию, курсирующую по Новосибирску с опознавательными знаками, может сдать анализ на ВИЧ. Экспресс-тест позволяет узнать результат уже через 15 минут, об этом сообщают специалисты.
Завтра, 12 ноября, сделать анализ можно с 13:00 до 19:00 возле ТРЦ «Магеллан», на улице Комсомольской, 10.
На площади возле вокзала Новосибирск-Главный специалисты примут желающих 14 ноября в вечернее и ночное время с 23:00 до 02:00.
В пятницу экспресс-тест можно сделать с 13:00 до 19:00 в Первомайском сквере, а с 23:00 до 02:00 возле кинотеатра «Победа», на улице Ленина.
В субботу специалисты с 13:00 будут дежурить на парковке возле БЦ «Димитровский» на проспекте Димитрова, 1.
Также в течение недели мини-лаборатория побывает в Коченёвском районе и в Верх-Туле. О маршруте и времени движения ВИЧ-мобиля в ноябре подробнее можно узнать тут.
На дополнительные вопросы специалисты ответят по телефону «Горячей линии»: +7 (383) 209-02-19.
Напомним, в начале сентября сообщалось о случае уголовного наказания за предумышленное заражение ВИЧ.
Алёна Коврова
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