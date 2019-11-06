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Жители Новосибирска жалуются на низкую скорость интернета от «Ростелекома»Рубрика: общество
11.11.2019 09:32
Фото с сайта pixabay.com
Абоненты «Ростелекома» в выходные дни сообщали о низкой скорости передачи данных; на некачественную связь обратили внимание в Новосибирске, Чите, Иркутске, Красноярске, Владивостоке и Хабаровске.
Низкая скорость, медленная загрузка фотографий, прерывающееся видео – основные причины жалоб абонентов «Ростелекома». На проблему обратили внимание 10 ноября. На жалобу одного из абонентов в официальном Twitter-аккаунте «Ростелекома» сообщили, что был повреждён кабель. Ремонтные работы должны были завершиться в 2 часа по новосибирскому времени.
Напомним, 6 ноября стало известно, что интернет стал лидером среди поставщиков информации для новосибирцев.
Анатолий Якимов
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