Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»

фото со страницы Натальи Гундризер в соцсети «ВКонтакте»

В конкурсе участвовали женщины в возрасте от 23 до 45 лет; в финал прошли 42 участницы.

Мать двоих детей из Красноярска Наталья Гундризер одержала победу в конкурсе красоты и стала новой «Королевой Сибири». Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в финал прошли 42 участницы в возрасте от 23 до 45 лет. Им предстояло пройти три этапа: дефиле-визитку, выход в необычном костюме и дефиле в вечерних нарядах.

«Наталья, я не сомневалась, что королевой станешь именно ты!!! От всей души поздравляю! Ты этого достойна», – пишут пользователи сети (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Напомним, в сентябре бердская красавица выиграла миллион рублей в конкурсе красоты.