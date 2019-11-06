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Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»Рубрика: общество
11.11.2019 11:41
фото со страницы Натальи Гундризер в соцсети «ВКонтакте»
В конкурсе участвовали женщины в возрасте от 23 до 45 лет; в финал прошли 42 участницы.
Мать двоих детей из Красноярска Наталья Гундризер одержала победу в конкурсе красоты и стала новой «Королевой Сибири». Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Всего в финал прошли 42 участницы в возрасте от 23 до 45 лет. Им предстояло пройти три этапа: дефиле-визитку, выход в необычном костюме и дефиле в вечерних нарядах.
«Наталья, я не сомневалась, что королевой станешь именно ты!!! От всей души поздравляю! Ты этого достойна», – пишут пользователи сети (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Напомним, в сентябре бердская красавица выиграла миллион рублей в конкурсе красоты.
Никита Минин
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Лента новостей
В Бердске остыли батареи – жители 30 домов стали жертвами коммунальной аварии
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Жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири»
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