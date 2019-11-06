Дорога может уйти под воду: в Бердске рушатся берега Обского моря

фото с сайта издания «Курьер.Среда.Бердск»

Ежегодно часть береговой линии в Бердске исчезает под водой; очередное обрушение напугало очевидцев.

Жители Бердска во время прогулки обратили внимание на значительное обрушение береговой линии Обского моря, об этом сообщает издание «Курьер.Среда.Бердск».

Очевидцы считают, что находящаяся поблизости от водоёма автомобильная дорога скоро станет потенциально опасной для автовладельцев.

Отмечается, что протяжённость береговой линии Обского моря вдоль Бердска составляет 28 километров. Ежегодно часть берега уходит под воду. Под подсчётам специалистов, потери суши составили около километра за три года.

Как отмечает издание, власти заверяют, что на разработку проекта по укреплению пяти километров берега требуется 5 миллионов рублей, а на капитальные работы – от 50 до 200 миллионов.

Пока вопрос финансирования решается, жители опасаются, что Бердск уйдёт под воду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердске из-за запаха хлорки проверят воду.