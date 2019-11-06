Дыра в асфальте образовалась в центре Новосибирска

фото со страницы Дмитрия Холявченко в соцсети Twitter

В центре Новосибирска провалился асфальт; образовавшаяся яма может стать причиной травмирования пешеходов.

В Новосибирске бушует непогода: идёт мелкий снег и дует сильный ветер, что затрудняет видимость и заставляет пешеходов кутаться в шарфы. Синоптики и специалисты разных служб предупреждают о гололёдных явлениях и необходимости смотреть под ноги.

Но опасность может нести не только наледь на тротуаре. О провалах асфальта прямо в центре города сообщают жители.

«Тротуар провалился», – сообщил на своей странице в «Твиттере» Дмитрий Холявченко, представитель партии «Яблоко».

Замечание автор сообщения снабдил снимком. Целостность дорожного покрытия нарушена на углу улиц Крылова и Мичурина.

Напомним, 24 октября сообщалось, что с тротуаров будут убирать наледь с помощью машин.