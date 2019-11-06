Дыра в асфальте образовалась в центре Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Городской банный комплекс обновили за 20 миллионов рублей в Новосибирске
«Почта России» впервые с 2016 года сократит сроки доставки посылок
Медведев дал старт запуску производства в Новосибирске вакцины от Эболы
Врач-онколог дал прогноз: сколько может прожить Анастасия Заворотнюк
История Золушки: уборщица из Новосибирска стала королевой конкурса красоты в Италии
Количество умерших от рака в 2019 году новосибирцев назвали в минздраве
Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки
После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Дыра в асфальте образовалась в центре НовосибирскаРубрика: общество
12.11.2019 12:11
фото со страницы Дмитрия Холявченко в соцсети Twitter
В центре Новосибирска провалился асфальт; образовавшаяся яма может стать причиной травмирования пешеходов.
В Новосибирске бушует непогода: идёт мелкий снег и дует сильный ветер, что затрудняет видимость и заставляет пешеходов кутаться в шарфы. Синоптики и специалисты разных служб предупреждают о гололёдных явлениях и необходимости смотреть под ноги.
Но опасность может нести не только наледь на тротуаре. О провалах асфальта прямо в центре города сообщают жители.
«Тротуар провалился», – сообщил на своей странице в «Твиттере» Дмитрий Холявченко, представитель партии «Яблоко».
Замечание автор сообщения снабдил снимком. Целостность дорожного покрытия нарушена на углу улиц Крылова и Мичурина.
Напомним, 24 октября сообщалось, что с тротуаров будут убирать наледь с помощью машин.
Алёна Коврова
Комментарии
Лента новостей
Городской банный комплекс обновили за 20 миллионов рублей в Новосибирске
«Почта России» впервые с 2016 года сократит сроки доставки посылок
Медведев дал старт запуску производства в Новосибирске вакцины от Эболы
Врач-онколог дал прогноз: сколько может прожить Анастасия Заворотнюк
История Золушки: уборщица из Новосибирска стала королевой конкурса красоты в Италии
Количество умерших от рака в 2019 году новосибирцев назвали в минздраве
Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки
После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»
Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное