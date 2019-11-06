«Это был эмоциональный всплеск»: в мэрии Новосибирска прокомментировали демарш Сергея Афанасьева

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«Это был эмоциональный всплеск»: в мэрии Новосибирска прокомментировали демарш Сергея АфанасьеваРубрика: общество, культура
12.11.2019 12:05
кадр из видео на YouTube
Сергей Афанасьев заявил о своём увольнении; проблемы связаны с финансированием и арендой помещения.
Художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев пока не собирается покидать пост, на котором он провёл 24 года своей жизни. Об этом Сиб.фм рассказала вице-мэр Анна Терешкова:
«Он пока не покидает пост. Это был такой эмоциональный всплеск. Действительно, арендодатель хочет сократить площадь, которая отдана под театр. Сегодня состоялась встреча с Сергеем Николаевичем. Мэр поручил в двухнедельный срок решить эту проблему. Мы намерены сделать всё, чтобы Сергей Афанасьев продолжал руководить драматическим театром», – отметила вице-мэр.
Также Анна Терешкова подчеркнула, что в будущем Новосибирский городской драматический театр переедет в здание, где раньше находился кинотеатр «Пионер».
Ранее Сиб.фм сообщал, что на решение уйти с поста руководителя театра Сергея Афанасьева толкнули финансовые трудности и проблемы с арендой помещения на Вокзальной магистрали.
Напомним, 7 ноября кинотеатр «Люксор» закрылся в Новосибирске.
Никита Минин
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