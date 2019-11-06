«Нужно 400 тысяч рублей на все проекты»: родители новосибирских школьников жалуются на поборы в школах

фото Pixabay.com, сайт «Отзовик»

Новосибирцы пожаловались на огромные суммы, которые собирают в образовательных учреждениях на «нужды детей», и на навязывание педагогами дорогой школьной формы. Корреспондент Сиб.фм выслушал обе стороны конфликта, чтобы выяснить, во сколько обходится «бесплатное» обучение и куда уплывают родительские деньги.

С необходимостью сдавать деньги сталкивается почти каждая семья, отправившая своего ребёнка в детский сад или школу. Иногда дело заканчивается сбором средств на уборщицу и праздники в честь дней рождения, но порой ситуация принимает другой оборот, и суммы на «нужды школы» достигают колоссального размера.

«Родители сами нас выбирают среди этого цирка»

В Сиб.фм написала Ирина, мама ученицы второго класса, и рассказала, как в их школе директор заставляет родителей переплачивать за форму от известного в Сибири бренда:

«В нашей школе директор лично рекламирует школьную форму от САММ (видимо, за откат от продаж). Жилетка стоит 1800 рублей. И сначала она была только одна, синяя, на каждый день. С этого года ввели нововведение – красная жилетка для праздников. Очередной удар по кошельку. Потом, видимо, в горошек, в полосочку и с ленточками придумают», – жалуется Ирина.

Корреспондент Сиб.фм решил обратиться напрямую в компанию, производящую одежду, чтобы выяснить, действительно ли руководство школы в некоторых случаях может оказывать поддержку организации и принуждать родителей покупать именно одежду конкретного производителя.

«Мы приходим на собрания и устраиваем настоящие дефиле. Люди видят, что наша одежда отличается от других брендов в лучшую сторону. Уникальный дизайн и хорошее качество. Благодаря этому мы "побеждаем" родительские собрания», – нахваливают свою продукцию сотрудники компании САММ, уверяя, что победу в борьбе с другими швейниками добывают в честной борьбе.

«Во что они хотят одеть своих детей: в какую-то серую убогую юбчонку или в нашу красивую красную в клеточку? Выбор очевиден.

Родители сами нас выбирают среди этого цирка, который начинается перед началом учебного года. Никакой поддержки руководство школ нам не оказывает», – рассказал сотрудник компании.

Мы решили проверить, правда ли уникальный дизайн и хорошее качество одежды этого бренда подкупают сердца родителей. Для этого мы зашли на сайт «Отзовик» и прочитали некоторые отзывы:

«Товар в буклетах привлекателен на вид но на деле много брака. Материал закупается бюджетный в Китае и отшивается там же и в личном цехе. Ничего сверхъестественного, о чем вещается на родительских собраниях нет. А вот ценник заоблачный» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Впрочем, некоторых качество одежды вполне устраивает:

«Жаль что форма не резиновая. Каждый год надо покупать новую. Мой ребёнок ходит в школьной форме SAMM третий год (гимназия №10). Носим жилет, поло, брюки, джемпер и галстук. Проблем нет. Покупаем по предзаказу, каждую весну через школу, скидка 20%. Комплекта формы легко хватает на год. Заставлять ребёнка носить форму не приходится».

Но большая часть отзывов посвящена ценнику продукции компании САММ:

«Ценник реально выше среднего. Качество при этом просто ужасающее. Торчащие нитки, отвратительно обработанные края, криво положенные швы. Перед заказом фирмачи снимали мерки. А вот зачем – непонятно. В общем, с этого дня мы — в глухом отказе. Будем до последнего биться, но за ЭТО мы заплатили деньги в последний раз».

Выводы можно сделать самостоятельно.

«У нас сугубо добровольное участие»

Мама ещё одной школьницы Ольга обратилась в редакцию Сиб.фм с жалобой, что в их образовательном учреждении суммы превышают все мыслимые пределы. Например, на диваны, кресла, видеокамеры и кабинет для рисования собирают около 400 тысяч рублей.

«Конкретные суммы озвучивались на конкретный проект. Например, покупка кресел и диванчиков в коридоры, чтобы дети, пока ждут уроков на переменах не сидели на полу. Около 18 тысяч на это. Ещё хотят выделить деньги на художественный класс. Мольберты в школе уже есть, нужно сделать кабинет. На это около 25 тысяч необходимо. И самое главное – четыре видеокамеры. В общем, нужно 400 тысяч, чтобы реализовать все проекты полностью», – закончила Ольга.

Корреспондент Сиб.фм позвонил в данную школу, чтобы задать свои вопросы директору. Она хоть немного и удивилась вниманию СМИ, но весьма охотно разъяснила ситуацию:

«Уже третий год в нашем образовательном учреждении действует управляющий совет. У них есть свои протоколы, отслеживаются все расходы. В прошлом году было принято решение, что родители лучше и эффективнее сдают деньги под целевые программы: когда они видят, на что эти деньги планируется потратить. Действительно, была презентация нескольких проектов.

Но на каждом слайде было указано, что участие сугубо добровольное. Никогда наша школа не просила и тем более не требовала сдавать средства на что-либо.

Если какой-то проект и будет реализовываться, все чеки и квитанции совет разместит на сайте школы, никаких секретов нет», – отметила директор Анна Дмитриевна.

«Не сдала деньги – вон из-за стола»

Ранее Сиб.фм сообщал, как маленький праздник в детской школе обернулся громким скандалом: второклассницу выгнали с чаепития, поскольку её мама не сдала деньги на сладости. Родители девочки признались, что действительно не сдали деньги на угощения. Однако произошло это из-за того, что родительский комитет, собирающий на праздники деньги, отчётность не ведёт, объясняя это тем, что «негде хранить чеки».

Новосибирские активисты решили устроить для девочки её собственный праздник. После того как выяснилось, что школьница без ума от творчества Егора Крида, неравнодушные люди нашли способ связаться с певцом и рассказать ему о ситуации. Исполнитель хита «Сердцеедка» записал для второклассницы милое видео, в котором посоветовал ей «забить» на обидевших её людей.

На поверку оказывается, что «бесплатное» образование обходится далеко не дёшево. И при этом мы понимаем, что только малая часть таких ситуаций оказывается достоянием общественности: большинство конфликтов не выходит за рамки родительских чатов и за стены школ. А ведь жертвами становятся прежде всего дети, которых учителя начинают травить за то, что у родителей, возможно, просто нет денег оплатить все нужды образовательного учреждения.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в новосибирской школе украли обувь девочки, мать которой не захотела сдавать деньги на уборщицу.