Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки

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Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлоркиРубрика: общество
12.11.2019 10:57
фото с сайта pixabay.com
Жители Бердска второй день жалуются на жуткий запах питьевой воды; в местном Роспотребнадзоре уверяют, что проблемы нет, но мэр потребовал перепроверить информацию.
Вода с едким запахом хлорки второй день льётся из кранов в домах Бердска. Жители жалуются, что вынуждены есть суп и пить чай со специфическим запахом.
«Даже бельё после стирки жутко пахнет», – пишут бердчане в соцсетях.
Как сообщает издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на администрацию города, мэр Евгений Шестернин поручил сегодня «незамедлительно провести проверку химического состава питьевой воды в городе» в связи с массовыми обращениями граждан.
Журналисты издания одновременно отмечают, что специалисты местного коммунального предприятия – МУП «КБУ» – объяснили возможный запах резкими перепадами температуры.
«Сейчас резкое похолодание, усиление запаха есть», – цитирует издание начальника УГЗ Василий Пономарёв.
Также на предприятии представителей СМИ заверили, что Роспотребнадзор проводит проверку всех поступивших жалоб.
Напомним, 12 сентября в Бердске более 20 жилых домов и социальных объектов остались без горячей воды.
Мария Машанова
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