Город встал: Новосибирск парализовала девятибалльная пробка

Скриншот со страницы сервиса Яндекс. Пробки

Дорожная ситуация в сибирской столице усложняется с каждым часом; к обеду загруженность улиц достигла девяти баллов.

Многокилометровые пробки почти парализовали автомобильное движение в Новосибирске. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог достигла девятибалльной отметки из десяти возможных.

Такая ситуация на автотрассах столицы повергла в шок автомобилистов – такие заторы на дорогах характерны разве что для вечера пятницы или кануна праздников.

Сегодня, начиная с 11 утра, стоят Красный проспект и проспект Димитрова, улица Кирова, Октябрьский мост и другие участки.

Сегодняшние проблемы на дорогах водители связывают с резким ухудшением погодных условий – с утра в Новосибирске идёт сильный снег.

Напомним, сегодня Сиб.фм рассказал о последствиях непогоды в Новосибирске.