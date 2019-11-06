Город встал: Новосибирск парализовала девятибалльная пробка

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Город встал: Новосибирск парализовала девятибалльная пробкаРубрика: общество
12.11.2019 14:56
Скриншот со страницы сервиса Яндекс. Пробки
Дорожная ситуация в сибирской столице усложняется с каждым часом; к обеду загруженность улиц достигла девяти баллов.
Многокилометровые пробки почти парализовали автомобильное движение в Новосибирске. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, загруженность дорог достигла девятибалльной отметки из десяти возможных.
Такая ситуация на автотрассах столицы повергла в шок автомобилистов – такие заторы на дорогах характерны разве что для вечера пятницы или кануна праздников.
Сегодня, начиная с 11 утра, стоят Красный проспект и проспект Димитрова, улица Кирова, Октябрьский мост и другие участки.
Сегодняшние проблемы на дорогах водители связывают с резким ухудшением погодных условий – с утра в Новосибирске идёт сильный снег.
Напомним, сегодня Сиб.фм рассказал о последствиях непогоды в Новосибирске.
Мария Машанова
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