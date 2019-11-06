Иск новосибирца против Роспотребнадзора отклонили в суде

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Житель Заельцовского района не может добиться тишины на своей улице; в разных инстанциях его жалобы на шум вертолётов по ночам и бездействие властей отклоняют.

В Железнодорожном суде отклонили иск новосибирца, направленный против бездействия местных властей. Заседание состоялось 8 ноября и освещало жалобу Михаила Зозули на территориальное управление Роспотребнадзора.

По мнению истца, были нарушены его права. Ранее он жаловался на ночные полёты военной техники над улицей Бородинской. Инстанции, в которые он обращался до суда, отказали ему в измерении уровня шума.

Тогда Михаил написал жалобу в суд, рассчитывая на разрешение проблемы, от которой страдают жители Заельцовского района. Но в суде исковое заявление отклонили.

«...по <...> исковому заявлению Зозули М. А. о признании действий (бездействий) Управления Федеральной службы по надзору <...> в том, что ответчик отказывался измерять уровень шума, исходящего от полётов вертолётов <...>. Суд принял решение в иске отказать», – сообщается на сайте суда.

В ведомстве также отметили, что решение вступило в силу.