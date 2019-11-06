История Золушки: уборщица из Новосибирска стала королевой конкурса красоты в Италии

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История Золушки: уборщица из Новосибирска стала королевой конкурса красоты в ИталииРубрика: общество
12.11.2019 13:23
фото mekloy_aod в Instagram, Miss & Mister Deaf Stars
Сибирячка победила в конкурсе красоты для глухих; 25-летняя девушка боролась за корону с 22 участницами из разных стран.
Жительница Новосибирска Анастасия Ломако, в обычной жизни работающая уборщицей, победила в конкурсе красоты для глухих Miss & Mister Deaf Stars, который проходил в этом году в Италии. Информация об этом появилась на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.
За корону боролись 23 участницы из разных стран. Конкурсанткам нужно было продемонстрировать национальный костюм, продефилировать в купальнике и показать себя в вечернем платье.
Напомним, 11 ноября жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири».
Никита Минин
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