История Золушки: уборщица из Новосибирска стала королевой конкурса красоты в Италии

фото mekloy_aod в Instagram, Miss & Mister Deaf Stars

Сибирячка победила в конкурсе красоты для глухих; 25-летняя девушка боролась за корону с 22 участницами из разных стран.

Жительница Новосибирска Анастасия Ломако, в обычной жизни работающая уборщицей, победила в конкурсе красоты для глухих Miss & Mister Deaf Stars, который проходил в этом году в Италии. Информация об этом появилась на официальной странице мероприятия в социальной сети Facebook.

За корону боролись 23 участницы из разных стран. Конкурсанткам нужно было продемонстрировать национальный костюм, продефилировать в купальнике и показать себя в вечернем платье.

Напомним, 11 ноября жительница Красноярска победила в конкурсе красоты «Королева Сибири».