Кемеровские следователи назвали причину смерти парня, которого нашли со спущенными штанами

фото из архива Сиб.фм, группы «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте»

В Кемеровской области продолжается расследование гибели жителя Беловского района; названа причина, по которой молодой человек оказался без одежды.

О жуткой находке 9 ноября сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». Возле железнодорожного полотна у поселка Грамотеино Беловского района локомотивная бригада обнаружила труп парня. Погибший лежал в снегу вниз лицом, обнимая бревно. Обнаруживших тело насторожило, что с погибшего были стянуты штаны.

В разных информационных источниках сразу появились версии произошедшего, предполагали, что парня сильно избили, надругались над ним и бросили умирать на морозе.

Позже появились свидетели, которые в ночь перед обнаружением трупа видели молодого человека одного в нетрезвом состоянии возле железной дороги.

Найденного погибшего в день обнаружения опознала бабушка. Им оказался 20-летний Владимир Боровиков.

В Следственном комитете отметили, что смерть молодого человека наступила из-за воздействия внешних факторов, и никакого криминала в происшествии нет. Это – несчастный случай.

«Предварительно установлено, что смерть наступила в результате переохлаждения. На лице обнаружены ссадины, однако они не могли стать причиной гибели. Травмы мужчина мог получить случайно, например, при падении», – рассказали правоохранители.

Также, опровергая домыслы, эксперты рассказали – насилия над парнем никто не совершал, штаны у него были спущены из-за иррационального поведения: во время переохлаждения люди снимают с себя одежду, потому что им кажется, что стало жарко.

По факту гибели молодого человека продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Знакомые погибшего парня отмечают, что он был общительным и хорошим человеком.

Напомним, 7 ноября сообщалось о нападении киллера на кемеровского адвоката.