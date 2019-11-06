Количество умерших от рака в 2019 году новосибирцев назвали в минздраве

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Количество умерших от рака в 2019 году новосибирцев назвали в минздравеРубрика: общество
12.11.2019 12:41
фото с сайта pixabay.com
Около трёх тысяч жителей Новосибирской области умерли от онкологии в первом полугодии 2019 года; злокачественные новообразования выявлены почти у семи тысяч жителей.
Самыми распространёнными типа рака, который выявляют у больных в Новосибирской области, стали меланома и другие новообразования кожи, рак кишечника и рак молочных желёз. Такие данные публикует издание РБК со ссылкой на региональный минздрав.
В ответ на запрос РБК в ведомстве также сообщили, что с января по июнь онкология была диагностирована у 6,7 тысячи жителей Новосибирской области, умерли от рака почти три тысячи человек. В прошлом году от этой болезни скончались 5,8 тысячи пациентов.
Напомним, в октябре немецкие учёные назвали пять симптомов-предвестников рака.
Мария Машанова
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