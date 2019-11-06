"Коллекционер мусора": житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку

В настоящую помойку превратил свою квартиру новосибирец — мужчина каждый день приносил домой выброшенный другими мусор; из-за зловонного запаха жизнь соседей превратилась в ад.

Новосибирские судебные приставы выселили из квартиры мужчину, который превратил жилплощадь в обыкновенную свалку. На коллекционера мусора жильцы жаловались не один месяц, пока дело не дошло до суда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Как рассказали в ведомстве, сибиряк заполнил всю квартиру грязными вещами и бытовым мусором, которые приносил домой из мусорных контейнеров. В результате, жители буквально вынуждены были проживать в условиях полной антисанитарии, по соседству с многочисленными крысами и тараканами.

В службе рассказали, что администрация Кировского района Новосибирска не раз требовала от жильца привести квартиру в порядок. Но поскольку эти меры не действовали, власти обратились в суд с требованием выселить странного жильца.

"Когда судебный пристав-исполнитель выехал по адресу проживания должника, то сразу нашёл нужную квартир по запаху", — уточнили в ведомстве. Там добавили, что известие о вынесенном судебном решении хозяин воспринял агрессивно.

При этом больше всего он беспокоился за своё имущество. "Не позволю никому прикоснуться к моим ценностям», — заявлял "мусорщик",

Гражданину был дан срок для вывоза имущества, по истечении которого установлено, что квартиру он покинул, однако весь мусор так и остался в помещении. Решение суда о выселении гражданина исполнено. Сейчас районная администрация решает вопрос о вывозе мусора из захламленной квартиры.

Напомним, в августе новосибирские приставы заставили отца-алиментщика сделать необычный подарок сыну.