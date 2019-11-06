Медведев дал старт запуску производства в Новосибирске вакцины от Эболы

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Медведев дал старт запуску производства в Новосибирске вакцины от ЭболыРубрика: общество
12.11.2019 15:18
фото из аккаунта Дмитрия Медведева в соцсети «ВКонтакте»
Вакцину от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго будут изготавливать в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске; старт производству дал премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки по СФО.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев посетил сегодня, 12 ноября, центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области. Он дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».
По данным издания, запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом научного центра.
«Согласно распоряжению правительства, именно здесь будет производиться синтетическая пептидная вакцина "ЭпиВакЭбола"», – пишет «РИА Новости».
Отмечается, что в режиме конференцсвязи сотрудники центра рассказали премьеру о готовности выпуска пяти тысяч доз вакцины для поставок в страны Африки.
Премьер-министр пожелал учёным успеха и дал символический старт производству.
«Начинайте. Очень важная задача», – сказал Медведев.
Напомним, Дмитрий Медведев 12 и 13 ноября находится с рабочим визитом в СФО: сегодня он встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также обсудит программу развития ОАО «РЖД».
Мария Машанова
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