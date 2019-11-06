Новосибирцы смогли остановить опасную эпидемию

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Новосибирцы смогли остановить опасную эпидемиюРубрика: общество, культура
12.11.2019 11:43
фото ксении сливинской
В центре города была установлена квест-комната; сибирякам предстояло за несколько часов справиться с опасным вирусом.
Более 200 жителей Новосибирска за пять часов остановили смертельный вирус в рамках квеста, приуроченного к премьере сериала «Эпидемия».
Участники игры справлялись с трудными заданиями. За прохождение квеста все получили призы: сувениры с символикой сериала и пригласительные на предпоказ, который состоится 12 ноября в кинотеатре «Победа».
«В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина», – говорится в описании сериала.
Напомним, в январе жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал».
Никита Минин
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