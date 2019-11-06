8 баллов
-8
63.91 70.48
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Городской банный комплекс обновили за 20 миллионов рублей в Новосибирске

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС увеличила объёмы сброса воды в Обь

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

«Почта России» впервые с 2016 года сократит сроки доставки посылок

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

«Нужно 400 тысяч рублей на все проекты»: родители новосибирских школьников жалуются на поборы в школах

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за непогоды подскочили цены на такси

сегодня 15:58 Общество 0 Коммент.

Медведев дал старт запуску производства в Новосибирске вакцины от Эболы

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Город встал: Новосибирск парализовала девятибалльная пробка

сегодня 14:56 Общество 0 Коммент.

С новосибирских банкротов удалось собрать втрое больше денег

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Иск новосибирца против Роспотребнадзора отклонили в суде

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог дал прогноз: сколько может прожить Анастасия Заворотнюк

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Полицейские проверят историю с избиением школьника в Новосибирске

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

История Золушки: уборщица из Новосибирска стала королевой конкурса красоты в Италии

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

«Видимость нулевая»: на Новосибирск обрушился буран

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Количество умерших от рака в 2019 году новосибирцев назвали в минздраве

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Школьники в Новосибирске толпой избили третьеклассника

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогли остановить опасную эпидемию

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Северную часть города Оби отключили от водоснабжения

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогли остановить опасную эпидемию

Рубрика: общество, культура

12.11.2019 11:43

фото ксении сливинской

В центре города была установлена квест-комната; сибирякам предстояло за несколько часов справиться с опасным вирусом. 

Более 200 жителей Новосибирска за пять часов остановили смертельный вирус в рамках квеста, приуроченного к премьере сериала «Эпидемия». 

Участники игры справлялись с трудными заданиями. За прохождение квеста все получили призы: сувениры с символикой сериала и пригласительные на предпоказ, который состоится 12 ноября в кинотеатре «Победа».

«В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина», – говорится в описании сериала.

Напомним, в январе жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал». 

 

Никита Минин

Теги: сериал Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Городской банный комплекс обновили за 20 миллионов рублей в Новосибирске

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирская ГЭС увеличила объёмы сброса воды в Обь

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

«Почта России» впервые с 2016 года сократит сроки доставки посылок

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

«Нужно 400 тысяч рублей на все проекты»: родители новосибирских школьников жалуются на поборы в школах

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске из-за непогоды подскочили цены на такси

сегодня 15:58 Общество 0 Коммент.

Медведев дал старт запуску производства в Новосибирске вакцины от Эболы

сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Город встал: Новосибирск парализовала девятибалльная пробка

сегодня 14:56 Общество 0 Коммент.

С новосибирских банкротов удалось собрать втрое больше денег

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Иск новосибирца против Роспотребнадзора отклонили в суде

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Врач-онколог дал прогноз: сколько может прожить Анастасия Заворотнюк

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Полицейские проверят историю с избиением школьника в Новосибирске

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

История Золушки: уборщица из Новосибирска стала королевой конкурса красоты в Италии

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

«Видимость нулевая»: на Новосибирск обрушился буран

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Количество умерших от рака в 2019 году новосибирцев назвали в минздраве

сегодня 12:41 Общество 0 Коммент.

Школьники в Новосибирске толпой избили третьеклассника

сегодня 12:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы смогли остановить опасную эпидемию

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Северную часть города Оби отключили от водоснабжения

сегодня 11:31 Общество 0 Коммент.

Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»

сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

Закон об установке российского софта на гаджеты рассматривают в Госдуме

06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.07.2019

«Слезам не верит»

Реинкарнация советских мелодрам в новом сериале ТНТ-PREMIE...

Читать далее
Image
13.05.2019

Пирамида против избушки

Снимавшийся у Тарковского актёр и «русская Мон...

Читать далее
Image
26.12.2018

Соблазниться и стать свиньёй

Под видом новогодней комедии притаили...

Читать далее

Новости по теме

Стали известны новые подробности приквела «Игры престолов» 15.09.2019 Сотни новосибирцев воплотили «Ведьмака» накануне мировой премьеры Netflix 22.07.2019 Goblin вместе с мотоциклистами снимет сериал про спасателей в Новосибирской области 02.06.2019 Жители Якутии вручат «Оскар» автору «Игры Престолов» 20.05.2019

Популярное

Image

Анастасия Заворотнюк опубликовала фото с прогулки по Красной площ...

Image

Такая штука и на дно может утащить: новосибирец поймал жирную щук...

Image

Топ-5 необычных и полезных гаджетов с AliExpress

Image

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирс...

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

«Вернулись советские времена»: Максим Галкин высмеял российскую п...

Image

«Настя идёт на поправку»: появилась информация о состоянии здоров...

Image

«Безумное чаепитие»: почему маленький праздник в новосибирской шк...

Image

«Обнимаю, целую»: Егор Крид записал видео для униженной школьницы...

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с унижени...

Image

Врач-онколог дал прогноз: сколько может прожить Анастасия Заворот...