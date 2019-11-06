Новосибирцы смогли остановить опасную эпидемию

фото ксении сливинской

В центре города была установлена квест-комната; сибирякам предстояло за несколько часов справиться с опасным вирусом.

Более 200 жителей Новосибирска за пять часов остановили смертельный вирус в рамках квеста, приуроченного к премьере сериала «Эпидемия».

Участники игры справлялись с трудными заданиями. За прохождение квеста все получили призы: сувениры с символикой сериала и пригласительные на предпоказ, который состоится 12 ноября в кинотеатре «Победа».

«В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина», – говорится в описании сериала.

Напомним, в январе жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал».