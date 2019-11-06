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Нужно ли открывать дверь квартиры сотрудникам полиции?

Рубрика: общество

12.11.2019 15:42

коллаж сиб.фм

Сотрудников правоохранительных органов можно не пускать в дом на законных основаниях. Но не всегда.

Находясь дома, не каждый гражданин нашей страны может ожидать внезапного визита полицейских. Тем более если вы абсолютно уверены в том, что не совершали никаких противоправных действий. Однако причины визита полиции могут быть различными, порой они даже могут показаться абсолютно нелогичными и абсурдными. Например, на вас могли пожаловаться соседи или же кто-то мог ошибочно посчитать, что вы подходите под описание какого-то преступника.

Как вести себя в ситуациях, когда к вам неожиданно пожаловали люди в форме?

Каждому стоит внимательно изучить статью 15 Закона «О полиции». В ней указано, что проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями, допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также:

1. Для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

2. Для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;

3. Для пресечения преступления;

4. Для установления обстоятельств несчастного случая.

Если ни один из пунктов не подходит к вашей ситуации, то вы можете смело оставить сотрудников полиции за порогом. Важно помнить, что сотрудник полиции имеет право попасть к вам в квартиру только в том случае, если именно вы дадите на это своё согласие.

Не забывайте о том, что сотрудник полиции обязан представиться вам, а также предоставить своё удостоверение и назвать цель визита. В случае, если вы отказали сотруднику полиции в беседе с глазу на глаз, а представитель органов правопорядка продолжает настаивать на том, чтобы вы открыли дверь, или же грозится силой проникнуть в ваше жилое помещение, необходимо действовать следующим образом: вам нужно позвонить по номеру 112 или же в дежурную часть и объяснить суть сложившейся ситуации, затем составить жалобу на незаконные действия сотрудника полиции.

Если сотрудник полиции намерен провести обыск в вашей квартире, то вы праве потребовать от него соответствующие документы, дающие разрешение на данные действия. Это может быть как постановление следователя, так и решение суда. Если таких документов не предоставлено, обыск считается незаконным, и вы можете предотвратить его тем же способом, что указан выше.

Кроме того, при разговоре с полицией через дверь вы имеете полное право потребовать оставить вам повестку, по которой вы можете позднее явиться в отдел полиции и дать пояснения по интересующему правоохранителей вопросу. Повестка должна быть заполнена надлежащим образом, с указанием отдела, часов приёма и ФИО сотрудника. В противном случае вы имеете право проигнорировать данную повестку. Но не забудьте сохранить её в качестве доказательств ненадлежащего извещения вас правоохранительными органами.

Автор
Василий Савицкий
адвокат КА «Форум Сибирь»
Автор
Василий Савицкий
адвокат КА «Форум Сибирь»
Теги: полиция право закон юрист

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