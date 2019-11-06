Плотный туман и гололёд спровоцировали пробки на дорогах Новосибирска

фото Никиты Минина, Анатолия Якимова, Эмиля Фукса, скриншот с сайта 2Gis.

Утренний Новосибирск погрузился в морозный туман; температура воздуха напоминает о приближении зимы, а гололёд способствует образованию пробок.

На нескольких участках города, согласно данным Яндекс.Пробки, в городе с утра было 9 баллов, машины образовали затор. Традиционно, на Октябрьском мосту скорость движения сейчас составляет около 10 километров в час, также загружены Большевистская улица и другие ключевые отрезки автомобильных дорог в центре города.

Также очевидцы сообщают о плохой видимости – в воздухе из-за понижения температуры образовался туман.

На 12 ноября синоптики Западно-Сибирского УГМС прогнозировали переменную облачность, небольшой снег, метели, изморозь, туман и гололёдные явления.

Температура воздуха в течение дня ожидается от -6 до -11 градусов. Ветер юго-западный, местами до 19 метров в секунду.

Напомним, 11 ноября сообщалось о приближении 25-градусных морозов.