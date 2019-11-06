Полицейские проверят историю с избиением школьника в Новосибирске

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Полицейские проверят историю с избиением школьника в НовосибирскеРубрика: общество
12.11.2019 13:35
фото с сайта pixabay.com
Группа подростков избила девятилетнего мальчика в центре Новосибирска; полицейские проверяют обстоятельства инцидента.
Мама мальчика, накануне избитого сверстниками на спортивной площадке в Новосибирске, обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка установили всех участников конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Со слов матери пострадавшего школьника, инцидент произошёл днём 9 ноября, когда группа несовершеннолетних нанесла телесные повреждения её девятилетнему сыну.
Как установили сотрудники полиции, дети находились в хоккейной коробке, расположенной по адресу улица Проспект Дзержинского 10/1, где играли в футбол.
«В ходе игры между мальчиками возникла конфликтная ситуация, в результате которой одному из несовершеннолетних были нанесены телесные повреждения. В настоящее время пострадавший ребёнок находится в медицинском учреждении, где проходит обследование», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что сейчас все участники конфликта установлены. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, 12 ноября стало известно, что девятилетний школьник стал жертвой избиения в центре Новосибирска.
Мария Машанова
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