После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»

фото со страницы отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» проведут мероприятие для родителей; добровольцы расскажут, как правильно вести себя со своим ребёнком и распознать надвигающуюся беду.

Открытое родительское собрание проведут активисты отряда «Лиза Алерт» в городе Бердске, где недавно было обнаружено тело местного школьника – 14-летнего Жени Шуршилина. Об этом сообщается в группе отряда в социальной сети «ВКонтакте».

«Многих трагедий удаётся избежать, если знать, как себя вести. Если знать, о чём нужно разговаривать со своими детьми и как это делать. На наших поисках мы часто сталкиваемся с тем, что родители не оценивают серьёзно многие опасности или, сталкиваясь с ними, не знают, как поступить», – так поисковики объяснили необходимость проведения собрания.

На мероприятие приглашены также детский нейропсихолог Геннадий Дашкевич и представитель компании-мобильного оператора, который расскажет о мобильных приложениях, позволяющих сделать жизнь ребёнка чуть более безопасной.

«Мы расскажем, что делать, если ребёнок потеряется на массовом мероприятии, не успеет войти в автобус следом за родителями; о том, что необходимо брать с собой на прогулку и в лес; что делать, когда пропал близкий человек и чем грозит упущенное время», – говорится в публикации.

«Родительское собрание» от отряда «Лиза Алерт Новосибирск» пройдёт 17 октября в 10:00 в молодёжном центре «100 друзей» по адресу: город Бердск, микрорайон Радужный, дом 7, корпус 1.

Напомним, 26 октября Сиб.фм рассказывал о поисках пропавшего в Бердске школьника Евгения Шуршилина.