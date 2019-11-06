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Рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска – как он там оказался?Рубрика: общество
12.11.2019 10:16
фото из группы «Спасатели МАСС Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Пациент ветеринарной клиники Новосибирска – пушистый рыжий кот – угодил в неожиданную ловушку. Животное застряло между холодильником и батареей.
Спасатели МАСС Новосибирска помогли 12 ноября попавшему в беду коту, который не мог самостоятельно выбраться из-за холодильника в одной из ветлечебниц города. Об этом сообщается в группе спасателей в социальной сети «ВКонтакте».
Сигнал о происшествии поступил ночью – в 00:19 – из ветеринарной клиники, расположенной на улице Фрунзе.
«Рыжий пушистый кот убежал от хозяина и врача, пробежал по батарее отопления и упал между батареей и кухонным столом, после чего застрял вниз головой», – поделились подробностями спасатели.
По указанному адресу специалисты прибыли буквально через несколько минут. Осмотрев место заточения животного, спасатели просто отодвинули стол, после чего кот моментально выскочил и убежал в другое помещение.
Хозяин животного поблагодарил спасателей и заверил, что с котом всё в порядке.
Напомним, в октябре спасатели помогли хозяйке лысого кота, который зацепился за раковину.
Мария Машанова
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