Рыжий кот застрял за холодильником в ветклинике Новосибирска – как он там оказался?

фото из группы «Спасатели МАСС Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Пациент ветеринарной клиники Новосибирска – пушистый рыжий кот – угодил в неожиданную ловушку. Животное застряло между холодильником и батареей.

Спасатели МАСС Новосибирска помогли 12 ноября попавшему в беду коту, который не мог самостоятельно выбраться из-за холодильника в одной из ветлечебниц города. Об этом сообщается в группе спасателей в социальной сети «ВКонтакте».

Сигнал о происшествии поступил ночью – в 00:19 – из ветеринарной клиники, расположенной на улице Фрунзе.

«Рыжий пушистый кот убежал от хозяина и врача, пробежал по батарее отопления и упал между батареей и кухонным столом, после чего застрял вниз головой», – поделились подробностями спасатели.

По указанному адресу специалисты прибыли буквально через несколько минут. Осмотрев место заточения животного, спасатели просто отодвинули стол, после чего кот моментально выскочил и убежал в другое помещение.

Хозяин животного поблагодарил спасателей и заверил, что с котом всё в порядке.

Напомним, в октябре спасатели помогли хозяйке лысого кота, который зацепился за раковину.