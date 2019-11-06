С новосибирских банкротов удалось собрать втрое больше денег

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С новосибирских банкротов удалось собрать втрое больше денегРубрика: общество
12.11.2019 14:09
фото с сайта pixabay.com
Почти 2 миллиарда рублей взыскано в 2019 году в Новосибирской области в региональный бюджет в результате проведения процедур банкротства; это на 30 % больше, чем годом ранее.
Поступления от процедур банкротства увеличились в регионе на 30 %. Это произошло благодаря усилению контроля за деятельностью арбитражных управляющих и применению новых подходов к инициированию процедур банкротства. Этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.
Как уточнили в ведомстве, за 9 месяцев текущего года в региональный бюджет зачислено более 1,8 миллиарда рублей. Эта сумма на 30 % больше поступлений за аналогичный период 2018 года.
«Доля поступлений от согласительных процедур, то есть на стадии инициирования процедуры банкротства, в формате мирового соглашения составляет почти 34 % от общей суммы и превышает результаты прошлого года в 1,8 раза», – рассказала начальник отдела обеспечения процедур банкротства регионального УФНС Яна Павлющенко.
По её словам, государственные органы стремятся оказать должникам и их собственникам помощь в сохранении бизнеса.
«Поэтому заключение мирового соглашения ставится налоговой службой в приоритет, поскольку способствует нормализации хозяйственной деятельности организации и с наибольшей долей вероятности гарантирует поступление в бюджет законно установленных налогов и сборов», – подчеркнула начальник отдела.
В пресс-службе УФНС по Новосибирской области также отметили, что по состоянию на 1 ноября в процедурах банкротства находится 1 780 налогоплательщиков с общей суммой задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед госказной в размере 17,1 млрд руб.
«Из них 48 % плательщиков – это юридические лица с общей суммой задолженности 16,9 млрд руб. Физические лица составляют 52 % с суммой задолженности 200 миллионов рублей», – сказали в пресс-службе.
Напомним, в октябре Сиб.фм сообщал, что налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей.
Мария Машанова
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