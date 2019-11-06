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С новосибирских банкротов удалось собрать втрое больше денег

Рубрика: общество

12.11.2019 14:09

фото с сайта pixabay.com

Почти 2 миллиарда рублей взыскано в 2019 году в Новосибирской области в региональный бюджет в результате проведения процедур банкротства; это на 30 % больше, чем годом ранее.  

Поступления от процедур банкротства увеличились в регионе на 30 %. Это произошло благодаря усилению контроля за деятельностью арбитражных управляющих и применению новых подходов к инициированию процедур банкротства. Этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, за 9 месяцев текущего года в региональный бюджет зачислено более 1,8 миллиарда рублей. Эта сумма на 30 % больше поступлений за аналогичный период 2018 года.

«Доля поступлений от согласительных процедур, то есть на стадии инициирования процедуры банкротства, в формате мирового соглашения составляет почти 34 % от общей суммы и превышает результаты прошлого года в 1,8 раза», – рассказала начальник отдела обеспечения процедур банкротства регионального УФНС Яна Павлющенко. 

По её словам, государственные органы стремятся оказать должникам и их собственникам помощь в сохранении бизнеса.

«Поэтому заключение мирового соглашения ставится налоговой службой в приоритет, поскольку способствует нормализации хозяйственной деятельности организации и с наибольшей долей вероятности гарантирует поступление в бюджет законно установленных налогов и сборов», – подчеркнула начальник отдела. 

В пресс-службе УФНС по Новосибирской области также отметили, что по состоянию на 1 ноября в процедурах банкротства находится 1 780 налогоплательщиков с общей суммой задолженности по обязательным платежам и денежным обязательствам перед госказной в размере 17,1 млрд руб.

«Из них 48 % плательщиков – это юридические лица с общей суммой задолженности 16,9 млрд руб. Физические лица составляют 52 % с суммой задолженности 200 миллионов рублей», – сказали в пресс-службе. 

Напомним, в октябре Сиб.фм сообщал, что налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей. 

Мария Машанова

Теги: налоги Новосибирск банкроты

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сегодня 10:36 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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