Северную часть города Оби отключили от водоснабжения

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Горячую и холодную воду отключат сегодня в Оби; отключение продлится больше десяти часов.

В северной части города Оби на 11 часов перекроют всё водоснабжение. Сообщение об отключении опубликовали на сайте администрации.

Отмечается, что холодная и горячая вода будет перекрыта 12 ноября с 9:00 до 20:00.

Причина отключения – замена задвижки на магистрали.

Без воды, по сообщениям специалистов, останутся улицы Авиационная, Арсенальная, Военный городок, Ломоносова и ЖКО аэропорта. Также под отключение попадет весь частный сектор: Чапаева, Пушкина, Чкалова и Северные улицы.

Напомним, ранее сообщалось об отключениях в городе Бердске.