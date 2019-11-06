Северную часть города Оби отключили от водоснабжения

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Северную часть города Оби отключили от водоснабженияРубрика: общество
12.11.2019 11:31
фото с сайта pixabay.com
Горячую и холодную воду отключат сегодня в Оби; отключение продлится больше десяти часов.
В северной части города Оби на 11 часов перекроют всё водоснабжение. Сообщение об отключении опубликовали на сайте администрации.
Отмечается, что холодная и горячая вода будет перекрыта 12 ноября с 9:00 до 20:00.
Причина отключения – замена задвижки на магистрали.
Без воды, по сообщениям специалистов, останутся улицы Авиационная, Арсенальная, Военный городок, Ломоносова и ЖКО аэропорта. Также под отключение попадет весь частный сектор: Чапаева, Пушкина, Чкалова и Северные улицы.
Напомним, ранее сообщалось об отключениях в городе Бердске.
Алёна Коврова
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