Школьники в Новосибирске толпой избили третьеклассника

фото с сайта pixabay.com

Сотрясение головного мозга диагностировали у новосибирского школьника, которого избили на футбольном поле; региональные СМИ сообщают, что третьеклассник попал в больницу.

По данным областных изданий, инцидент произошёл еще 9 ноября. Девятилетний подросток с товарищами играл в футбол на площадке рядом с домом № 10 на проспекте Дзержинского. Во время игры между ним и ещё одним мальчиком случился конфликт, который перерос в избиение. Когда третьеклассник вернулся домой, он потерял сознание.

Как объяснила мама пострадавшего ребёнка, поводом стало то, что сын и его приятель выбросили в мусорный бак принадлежавшую зачинщикам конфликта зажигалку.

«Потому что мальчик, затеявший драку, угрожал поджечь ею других ребят», – объяснила женщина. После этого агрессивные подростки начали заставлять девятилетнего ребёнка доставать зажигалку из контейнера, а услышав отказ, избили его.

Напомним, 8 ноября врач-психотерапевт Татьяна Ефанова в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказала о причинах детской агрессии и суицидов.