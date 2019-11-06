Школьники в Новосибирске толпой избили третьеклассника

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Школьники в Новосибирске толпой избили третьеклассникаРубрика: общество
12.11.2019 12:19
фото с сайта pixabay.com
Сотрясение головного мозга диагностировали у новосибирского школьника, которого избили на футбольном поле; региональные СМИ сообщают, что третьеклассник попал в больницу.
По данным областных изданий, инцидент произошёл еще 9 ноября. Девятилетний подросток с товарищами играл в футбол на площадке рядом с домом № 10 на проспекте Дзержинского. Во время игры между ним и ещё одним мальчиком случился конфликт, который перерос в избиение. Когда третьеклассник вернулся домой, он потерял сознание.
Как объяснила мама пострадавшего ребёнка, поводом стало то, что сын и его приятель выбросили в мусорный бак принадлежавшую зачинщикам конфликта зажигалку.
«Потому что мальчик, затеявший драку, угрожал поджечь ею других ребят», – объяснила женщина. После этого агрессивные подростки начали заставлять девятилетнего ребёнка доставать зажигалку из контейнера, а услышав отказ, избили его.
Напомним, 8 ноября врач-психотерапевт Татьяна Ефанова в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказала о причинах детской агрессии и суицидов.
Мария Машанова
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Лента новостей
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