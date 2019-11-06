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В Новосибирске из-за непогоды подскочили цены на такси

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сегодня 15:18 Общество 0 Коммент.

Город встал: Новосибирск парализовала девятибалльная пробка

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Глава Бердска потребовал проверить воду после жалоб жителей на запах хлорки

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

После гибели Жени Шуршилина в Бердске пройдёт открытое «Родительское собрание»

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Смешивать и взбалтывать, адаптировать и применять!

Рубрика: бизнес

12.11.2019 12:00

Фото предоставлено организатором мероприятия

В конце октября состоялось заседание «Клуба директоров № 30» на тему: «Иностранные методы управления на русской земле»; участники обсудили применение зарубежного опыта на российском предприятии. 

В Новосибирске состоялось очередное заседание «Клуба директоров».

Спикер Маркова Вера Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор НГУ начала своё выступление с предложения к участникам клуба определиться с терминами и «включила» слушающих своими вопросами о том, как мы понимаем термины: принципы, технологии, инструменты и формы управления людьми. В чем суть этих терминов и что мы вкладываем в них? Завязалась интересная дискуссия, и участники с удовольствием спорили и высказывали мнения. Вспомнили концепции Минцберга и Файоля, обратились к проблеме неправильного и некорректного использования такого инструмента, как SWOT-анализ, не сошлись во мнениях относительно чего и относительно кого рассматривать конкурентное преимущество компании, а также поспорили, можно/нельзя измерить результат руководителя.

Основные тезисы Веры Дмитриевны были:
1. Нет российской концепции менеджмента. Менеджмент универсален и в тоже время уникален.
2. Специфику управления определяют: политические факторы, организационные, культурные, социальные и личностные.
3. Менеджер всегда (!) работает в условиях: бешеного темпа, разнообразия, фрагментарности, отвлекающих факторов. Поэтому управлять – это сложно!
4. Не надо изобретать велосипед, надо изучать методы, подходы, тренды.
5. Менеджмент – это практика, которой можно научиться только на личном опыте, и которая зависит от контекста.
6. Каждый руководитель складывает свой пазл управления.
7. Нельзя повторить успех другого менеджера, у каждого собственный путь. На этом пути знания и опыт других людей полезны!

Эксперт Ермакова Ирина, владелец компании-консолидатора трансфертных услуг Very Good Transfer рассказала отличный кейс из собственного опыта: сочетание иностранных CRM-технологий управления с адаптацией под реалии собственного бизнеса. 7 лет назад она взяла технологию из США и решила её использовать, однако дело не пошло. Тогда Ирина изменила технологию, вписав свои алгоритмы. И тогда всё заработало.

Эксперт Горестов Антон, владелец компаний PRIMETIME, «Дядя Дёнер» рассказал, что в HoReCa готовые иностранные системы тестируются постоянно, далее корректируются, а затем применяются. И здесь важно постоянно мониторить: что приживается – то брать, что нет – на выброс. Но! Крайне важен фактор взаимодействия сотрудников как с клиентом, так и между собой, чтобы «удержать» атмосферу теплоты и клиентоориентированности. Ещё Антон подчеркнул, что в управлении сейчас важен факт образования, и в будущем дело за онлайн-обучением и кросс-образованием.

Эксперт Шестаков Иван, директор компании Sibtraffic.com, ex-founder Dasha.ai, Classboom.com заострил внимание собравшихся на том, какие сотрудники «двигают» ваш бизнес и кем вы руководите; с какими ценностями эти люди? Ценности переделать невозможно, поэтому на моменте найма надо понимать, кого вы берёте и насколько кандидаты разделяют ваши внутренние установки и ценности.

Видеоспич из Нижнего Новгорода Альтшулера Игоря, бизнес-консультанта, члена Советов директоров ряда компаний, доцента РАНХиГС при президенте РФ раскрасил тему «живыми» историями из собственной практики и привёл примеры ассимиляции иностранного бизнеса в русскую среду. «Иди всё время своим путём, "изобретать велосипед" – это глупо и неэффективно. Всё время копировать – тоже глупо, ты всё равно будешь повторяться. Но есть классическая, известная и отработанная веками схема. Сначала ты подмастерье: пытаешься понять и копировать работу мастера. Параллельно пытаясь оценить, насколько это применимо к тебе, твоей профессии, компании, отрасли, региону. В конце концов, к твоим мозгам. Если ты зайчик, не нужно выбирать агрессивную стратегию управления», – рассуждает Игорь Альтшулер.

Участник «Клуба директоров» Павел Бобошик, эксперт по производству стекла, генеральный директор компании «Сибирское стекло» очень эмоционально говорил о том, что ни одна технология управления, ни российская, ни иностранная не будет работать, если сотрудники делают вид, что работают, а в их головах звучит: «Начальник решит, начальник скажет, я ни при чём…». Чтобы этого избежать, необходима обратная связь со специалистами на местах и постоянные коммуникации с подчинёнными с целью повышения личной ответственности каждого на своём рабочем месте.

Активно включались в дискуссию постоянные участники клуба, руководители: Михаил Шерман, Игорь Калачев, Константин Дзядуков.

По окончании заседания эксперты и остальные участники поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнёров «Клуба директоров», получили призы и подарки.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнёрам «Клуба директоров»!

Следующее заседание «Клуба директоров» состоится 28 ноября. Участники обсудят тему: «Мотивация команды в координатах X Y Z».

Напомним, 8 октября участники «Клуба директоров» обсудили особенности интернет-маркетинга. 

Анатолий Якимов

Теги: маркетинг Новосибирск Клуб директоров

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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