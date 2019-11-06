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Спасатели рассказали, как распознать опасный тонкий лёд

Рубрика: общество

12.11.2019 08:20

фото с сайта pixabay.com

С понижением температур на водоёмах Новосибирской области начал появляться первый лёд, но он ещё очень не прочен и представляет большую угрозу для детей и любителей зимней рыбалки. 

Проявлять максимальную бдительность и не доверять неокрепшему льду просят спасатели жителей Новосибирской области. Специалисты МЧС рассказали, по каким признакам можно понять, что замёрзшая водная гладь точно не подведёт. 

Как рассказали в ведомстве, на реках северных районов региона – Кыштовского, Венгеровского, Убинского, Куйбышевского, Барабинского и Усть-Таркского – появляется первый лёд, который ещё непрочен и легко ломается под ногами. Именно в этот период – с ноября по декабрь – происходит больше всего несчастных случаев, связанных с провалами людей под лёд. 

Распознать тонкий лёд можно по его цвету – если он молочно-мутный или серый с пористой структурой, наступать на него нельзя. Покрытый снегом лёд тоже очень опасен – белая «вата» маскирует полыньи. 

«Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоёмы тёплых вод промышленных и коммунальных предприятий. А также в местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения», – рассказали в региональном МЧС.

В случае падения человека под лёд, нужно сообщить о происшествии спасателям по номеру телефона 101 или 112. 

Напомним, 12 ноября Сиб.фм поделился лайфхаком – как правильно падать на гололёде, чтобы ничего не сломать. 

Мария Машанова

Теги: спасатели гололёд Новосибирск

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