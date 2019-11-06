Стала известна полная программа визита Дмитрия Медведева в Новосибирск

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня работает в Новосибирске; премьер-министр проведёт несколько совещаний и встретится с губернатором.

Глава российского правительства проведёт сегодня ряд совещаний и встреч в столице Сибири, куда он прибыл накануне. В СФО Дмитрий Медведев будет работать два дня – 12 и 13 ноября. Об этом сообщается на сайте правительства.

Сегодня премьер-министр проведёт совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России. Кроме того, участники совещания обсудят вопросы реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы, деятельность центров геномных исследований по обеспечению биологической безопасности, технологической независимости и в целях развития сельского хозяйства, а также перспективы участия индустриальных партнёров во внедрении прикладных разработок центров генетических исследований.

Совещание с участием зампреда правительства Татьяны Голиковой и полпреда президента в СФО Сергея Меняйло пройдёт на площадке Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Также Дмитрий Медведев проведёт сегодня рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Как отмечается на сайте правительства, 12 ноября Медведев в ходе переезда на поезде из Новосибирска в Барнаул проведёт совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Напомним, в октябре Медведев открыл Центр организации воздушного пространства в Новосибирске.