Убивший и расчленивший студентку профессор попросил принести ему в СИЗО очки

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Убивший и расчленивший студентку профессор попросил принести ему в СИЗО очкиРубрика: общество
12.11.2019 09:20
ФОТО PIXABAY.COM
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, арестован на два месяца; он попросил принести ему в СИЗО очки и литературу.
Историк Олег Соколов, арестованный 11 ноября по обвинению в жестоком убийстве 24-летней студентки, попросил принести ему в камеру очки и литературу. Об этом сообщают "Известия".
"У меня есть огромная просьба: мне нужны очки... Я, как ученый, когда вот так вот, я схожу с ума. Мне нужно заниматься моим делом", — цитируют известия арестованного доцента.
Известно, что бывший преподаватель СПбГУ 9 ноября был спасён из реки Мойки в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, в его рюкзаке следователи обнаружили две отсеченные женские руки. Позже во время обысков в квартире Соколова были найдены останки аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
На данный момент мужчина уже сознался в убийстве девушки, которая была его возлюбленной. Студентка была застрелена. После этого историк расчленил тело и пытался избавиться от останков.
Напомним, в октябре стало известно, что пьяный омич расчленил тело сына и покончил с собой.
Мария Машанова
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