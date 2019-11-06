В Новосибирске из-за непогоды подскочили цены на такси

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В Новосибирске из-за непогоды подскочили цены на таксиРубрика: общество
12.11.2019 15:58
ФОТО С САЙТА GLOBALLOOKPRESS.COM
Жители Новосибирска отметили резкий скачок стоимости поездок по городу; в службе заказа такси в этом не видят ничего необычного.
С утра Новосибирск испытал на себе все особенности погоды межсезонья: на дорогах гололёд, с неба сыплет мелкий снег, в лицо дует резкий ветер. В такую погоду, как говорят в народе, «хозяин собаку из дома не выгонит». Однако за окном рабочие будни, и нужно как-то передвигаться по городу, даже если не очень хочется. Легче, конечно, из пункта А в пункт Б добраться на такси, но стоит это сегодня недёшево.
Жители Новосибирска сообщили в редакцию Сиб.фм о резком скачке стоимости поездки на такси.
«Ценник – просто космос. За пятиминутную поездку отдала почти 300 рублей», – написала Елена.
Также пассажиры делятся скринами заказов.
Пассажиры такси отмечают, что в некоторых случаях стоимость поездки выросла в два раза.
«Ехала по Советской за 212 рублей, хотя всегда тариф по центру – 80 рублей», – сообщила Светлана.
«С центра до Тургенева 221-350 рублей, обычно – 150», – рассказывает Екатерина.
Вот и получается – идти пешком или ехать на общественном транспорте долго и холодно, а доехать на машине – дорого.
Операторы не отрицают – доехать на такси сегодня стоит дороже, чем вчера.
«Цены действительно выросли. Это связано с большим количеством заказов, загруженностью на дорогах. Конечно, и погода повлияла. Спрос растёт, и цены тоже. Ситуация стандартная. Такое случается и в час пик в любой день», – пояснила оператор в службе заказа Яндекс.Такси.
Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирск парализовали девятибалльные пробки.
Алёна Коврова
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