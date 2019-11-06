Вахтовик на речной барже в Красноярске зарезал бывшую жену

Фото пресс-службы Западно-Сибирского управления на транспорте СК РФ.

Ревность и алкоголь стали поводом для семейной ссоры в Красноярском крае; мужчина зарезал бывшую жену после обвинений в измене.

Жителю Красноярского края предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги. Инцидент произошёл летом этого года, когда мужчина и его бывшая жена несли вахту на барже на реке Енисей. Об этом сообщает пресс-службе Западно-Сибирского управления на транспорте СК РФ.

Как установлено в ходе следствия, в ходе распития спиртного на почве ревности бывшая супруга ударила обвиняемого. В ответ на её действия он схватил со стола кухонный нож, которым нанёс бывшей женщине не менее пяти ударов в область груди, один из которых пришелся в сердце. В результате действий обвиняемого от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в октябре в Омске был задержан мужчина, убивший отца после застолья.