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Вахтовик на речной барже в Красноярске зарезал бывшую жену

Рубрика: общество, проиcшествия

12.11.2019 10:02

Фото пресс-службы Западно-Сибирского управления на транспорте СК РФ.

Ревность и алкоголь стали поводом для семейной ссоры в Красноярском крае; мужчина зарезал бывшую жену после обвинений в измене. 

Жителю Красноярского края предъявлено обвинение в убийстве бывшей супруги. Инцидент произошёл летом этого года, когда мужчина и его бывшая жена несли вахту на барже на реке Енисей. Об этом сообщает пресс-службе Западно-Сибирского управления на транспорте СК РФ.

Как установлено в ходе следствия, в ходе распития спиртного на почве ревности бывшая супруга ударила обвиняемого. В ответ на её действия он схватил со стола кухонный нож, которым нанёс бывшей женщине не менее пяти ударов в область груди, один из которых пришелся в сердце. В результате действий обвиняемого от полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в октябре в Омске был задержан мужчина, убивший отца после застолья. 

 

Мария Машанова

Теги: убийство Красноярский край вахта

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сегодня 10:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:55 Общество 0 Коммент.

Жилые дома и соцобъекты в Бердске оставили без горячей воды

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Водитель бросил разбитую вдребезги машину после ДТП в Новосибирске

сегодня 09:09 Хроника 0 Коммент.

"Коллекционер мусора": житель Новосибирска превратил свою квартиру в свалку

сегодня 08:57 Общество 0 Коммент.

Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске

сегодня 08:42 Общество 0 Коммент.

Спасатели рассказали, как распознать опасный тонкий лёд

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Стала известна полная программа визита Дмитрия Медведева в Новосибирск

сегодня 08:10 Политика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» – «Локомотив»: прямая трансляция, время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

Женщина-цветок прокатилась в новосибирской подземке

сегодня 07:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:05 Общество 0 Коммент.

К «НЭВЗ-Керамикс» подали ещё один иск о банкротстве

вчера 19:25 Экономика 0 Коммент.

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вчера 19:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:32 Хроника 0 Коммент.

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06.11.2019 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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