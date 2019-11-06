«Видимость нулевая»: на Новосибирск обрушился буран

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«Видимость нулевая»: на Новосибирск обрушился буранРубрика: общество
12.11.2019 12:49
фото Сиб.фм
Сильный ветер и снегопад стали причиной огромных пробок; аэропорт и автовокзал работают в штатном режиме.
На Новосибирскую область налетел шквалистый ветер со снегопадом. Непогода привела к увеличению пробок в областном центре.
Некоторые комментаторы в социальных сетях пишут, что видимость на дорогах близка к нулю.
Несмотря на буран, в автовокзале корреспонденту Сиб.фм сообщили, что обильное выпадение осадков не скажется на расписании рейсов:
«Пока ни один маршрут не был отменён. Никакие автобусы не задерживаются. В случае экстренных ситуаций водители знают, какие действия нужно предпринимать. Всё под контролем», – отметили в справочной.
Также продолжает работать в штатном режиме аэропорт Толмачёво. Это подтверждается данными онлайн-табло, на котором не зафиксировано изменений в расписании.
В области ситуация остаётся такой же сложной:
«В связи с ухудшением погодных условий все подразделения компании "Новосибирскавтодор", задействованные в обслуживании федеральных и региональных трасс Новосибирской области, работают в усиленном режиме. На участки обслуживаемой сети автодорог выведена специальная техника, ведётся патрульная снегоочистка проезжей части вверенных автодорог», – рассказали в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».
За ситуацией следят диспетчерские службы компании во всех филиалах, они работают в круглосуточном режиме. В режиме онлайн обстановку на региональных и федеральных трассах отслеживают более 200 метеокомплексов с видеокамерами. Организовано взаимодействие со службами ГИБДД, МЧС, службой эвакуации.
Напомним, 11 ноября стало известно, что в Новосибирск нагрянут 25-градусные морозы.
Никита Минин
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