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«Видимость нулевая»: на Новосибирск обрушился буран

Рубрика: общество

12.11.2019 12:49

фото Сиб.фм

Сильный ветер и снегопад стали причиной огромных пробок; аэропорт и автовокзал работают в штатном режиме.

На Новосибирскую область налетел шквалистый ветер со снегопадом. Непогода привела к увеличению пробок в областном центре.

Некоторые комментаторы в социальных сетях пишут, что видимость на дорогах близка к нулю.

Несмотря на буран, в автовокзале корреспонденту Сиб.фм сообщили, что обильное выпадение осадков не скажется на расписании рейсов:

«Пока ни один маршрут не был отменён. Никакие автобусы не задерживаются. В случае экстренных ситуаций водители знают, какие действия нужно предпринимать. Всё под контролем», – отметили в справочной.

Также продолжает работать в штатном режиме аэропорт Толмачёво. Это подтверждается данными онлайн-табло, на котором не зафиксировано изменений в расписании.

В области ситуация остаётся такой же сложной:

«В связи с ухудшением погодных условий все подразделения компании "Новосибирскавтодор", задействованные в обслуживании федеральных и региональных трасс Новосибирской области, работают в усиленном режиме. На участки обслуживаемой сети автодорог выведена специальная техника, ведётся патрульная снегоочистка проезжей части вверенных автодорог», – рассказали в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».

За ситуацией следят диспетчерские службы компании во всех филиалах, они работают в круглосуточном режиме. В режиме онлайн обстановку на региональных и федеральных трассах отслеживают более 200 метеокомплексов с видеокамерами. Организовано взаимодействие со службами ГИБДД, МЧС, службой эвакуации.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в Новосибирск нагрянут 25-градусные морозы. 

 

Никита Минин

Теги: погода Новосибирск

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