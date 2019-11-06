Водитель бросил разбитую вдребезги машину после ДТП в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В ночь на 12 ноября в Октябрьском районе произошло ДТП; водитель автомобиля врезался в торговые павильоны и повредил рядом стоящую машину.

На улице Высоцкого в Новосибирске произошло ДТП. Как сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», водитель автомобиля «Тойота Королла Левин» не справился с управлением и въехал в торговые павильоны. Кроме того, он повредил припаркованную рядом машину.

По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. Водитель после аварии вышел из машины и убежал в неизвестном направлении.

Напомним, 10 ноября в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.