Водитель бросил разбитую вдребезги машину после ДТП в Новосибирске

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Водитель бросил разбитую вдребезги машину после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
12.11.2019 09:09
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В ночь на 12 ноября в Октябрьском районе произошло ДТП; водитель автомобиля врезался в торговые павильоны и повредил рядом стоящую машину.
На улице Высоцкого в Новосибирске произошло ДТП. Как сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», водитель автомобиля «Тойота Королла Левин» не справился с управлением и въехал в торговые павильоны. Кроме того, он повредил припаркованную рядом машину.
По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал. Водитель после аварии вышел из машины и убежал в неизвестном направлении.
Напомним, 10 ноября в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Анатолий Якимов
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