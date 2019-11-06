Врач-онколог дал прогноз: сколько может прожить Анастасия Заворотнюк

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Врачи продолжают бороться за здоровье Анастасии Заворотнюк; врач-онколог утверждает, что актриса может прожить около пяти лет после лечения.

Практикующий врач-онколог рассказал журналистам, что люди с диагнозом, как у Анастасии Заворотнюк, живут в среднем до пяти лет после терапии. Об этом эксперт сообщил изданию «Дни.ру». Как утверждает врач, в большинстве случаев больные всё же живут меньше -–1-2 года.

«Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна. Вторичная глиобластома поражает около 10 % людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45-50 лет. Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в 5 % случаев», – комментирует онколог.

По его словам, случай Анастасии Заворотнюк – благоприятный. Сейчас актриса перенесла операцию. По данным эксперта, Заворотнюк проходит курс генной терапии.

Напомним, на выходных знакомые Анастасии Заворотнюк сообщили, что состояние актрисы улучшается.