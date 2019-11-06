Жилые дома и соцобъекты в Бердске оставили без горячей воды

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В Бердске в 22 многоквартирных домах, а также в детском саду и школе отключили горячую воду; вчера почти в 30 домах города остыли батареи.

Коммунальщики в Бердске начали устранять дефекты на ЦТП, из-за этого в нескольких десятках жилых домов и на социальных объектах города 12 ноября будет отключена горячая вода. Об этом сообщает издание «Свидетель Бердск».

По данным СМИ, на ЦТП-21Б сегодня запланирована внеплановая чистка водоподогревателей, а на ЦТП-1Б будут устранять дефект на насосном оборудовании.

Ожидается, что горячей воды не будет как минимум до 16:00. В зону ремонтных работ попадут дома по следующим адресам: улица Спортивная, 1, 5; улица Карла Маркса, 62, 66, 68, 70, 71; улица Островского, 101, 101а, 105, 107, 103; улица Карла Маркса, 15, 20, 21, 22, 22а; улица Ленина, 28, 30, 32; улица Первомайская, 19; улица Суворова, 1, а также детсад № 25, школа № 1, ПТУ-16, ПТУ-56.

Напомним, 11 ноября в Бердске почти в 30 домах остыли батареи – коммунальщики устраняли порыв на теплотрассе.