Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске

скриншот видео из аккаунта «Дари добро» в Instagram

В Центре по проблемам бездомных животных Новосибирска назначен новый директор; учреждение возглавила известная в городе зоозащитница Светлана Слесарева.

Кадровые перестановки в новосибирском НЦПДЖ завершились назначением на пост руководителя Светланы Слесаревой, которую давно выдвигали на эту должность местные зоозащитники. Теперь, по словам активистов, в «живодёрне» наступит порядок. Об этом сообщается в аккаунте «Дари Добро» в Instagram.

«Свете предстоит много работы по реорганизации центра! Это сложно! После стольких лет навести здесь порядок и сделать здесь действительно центр помощи животным непросто», – говорится в публикации.

Об увольнении прежнего директора центра, Андрея Каркавина, стало известно 17 октября – об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Зоозащитники восприняли это решение как личную победу – они не один год вели борьбу с нарушениями в центре.

Напомним, 18 октября Сиб.фм писал о том, кого видят новосибирские общественники на посту руководителя центра.