Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в Новосибирске

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Зоозащитница возглавила Центр по проблемам бездомных животных в НовосибирскеРубрика: общество
12.11.2019 08:42
скриншот видео из аккаунта «Дари добро» в Instagram
В Центре по проблемам бездомных животных Новосибирска назначен новый директор; учреждение возглавила известная в городе зоозащитница Светлана Слесарева.
Кадровые перестановки в новосибирском НЦПДЖ завершились назначением на пост руководителя Светланы Слесаревой, которую давно выдвигали на эту должность местные зоозащитники. Теперь, по словам активистов, в «живодёрне» наступит порядок. Об этом сообщается в аккаунте «Дари Добро» в Instagram.
«Свете предстоит много работы по реорганизации центра! Это сложно! После стольких лет навести здесь порядок и сделать здесь действительно центр помощи животным непросто», – говорится в публикации.
Об увольнении прежнего директора центра, Андрея Каркавина, стало известно 17 октября – об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Зоозащитники восприняли это решение как личную победу – они не один год вели борьбу с нарушениями в центре.
Напомним, 18 октября Сиб.фм писал о том, кого видят новосибирские общественники на посту руководителя центра.
Мария Машанова
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