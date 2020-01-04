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Авария на улице Большевистской в Новосибирске спровоцировала пробку

вчера 19:24

Фото со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Три автомобиля столкнулись на улице Большевистской в Октябрьском районе; из-за ДТП возникла пробка в обоих направлениях.

Сразу три автомобиля столкнулись в районе гостиницы «Обь» в Новосибирске. Водитель автомобиля Infiniti FX при повороте на улицу Большевистскую выехал на сторону встречного движения и врезался в BMW X6. От удара внедорожники зажали универсал Lada Vesta. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

У Infiniti FX и BMW X6 вдавлены передние левые крылья, выбиты бамперы. У «Лады» остались вмятины на левом боку.

Авария спровоцировала пробку в обе стороны улицы Большевистской. О пострадавших в аварии информации не поступало.

Напомним, 10 января смертельное ДТП в Бердске попало на видео.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

ДТП
Новосибирск
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