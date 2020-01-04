Лучшего врача Новосибирска выберут с помощью народного голосования

вчера 16:12 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

В столице Сибири стартовал конкурс для работников сферы здравоохранения; лучшего врача выберут сами жители.

Жители Новосибирской области могут предложить кандидатуру любимого врача на конкурс «Спасибо, доктор». Заявки с фамилиями номинантов принимаются до 26 января. О проекте рассказали в региональной общественной организация поддержки людей с сахарным диабетом «Диалайф».

Там уточнили, что предложить в качестве участникам можно любого врача любой специальности системы здравоохранения Новосибирска или Новосибирской области

С 10 февраля по 9 марта пройдёт второй, завершающий этап конкурса – «Голосование за конкурсантов». В финал выйдут 20 врачей с самым большим количеством поданных заявок. А победителя выберут онлайн-голосованием.

Заявки с данными врача, который может претендовать на титул самого народного доктора, принимаются на сайте РОО «Диалайф».

Как уточнили организаторы, к подаче заявки можно подойти творчески, приложив к фото любимого доктора историю о работе медика либо написав о нём стихотворение.

«Среди творческих работ будет проводиться внутренний конкурс, лучшие работы будут представлены на итоговом мероприятии», – говорится на сайте оргкомитета.

Голосование будет проходить на интернет-площадке Новосибирской областной ассоциации врачей и продлится до 9 марта.

Торжественное награждение победителей конкурса «Спасибо, доктор!» пройдёт в концертно-театральном центре «Евразия» 31 марта.

Напомним, в декабре 2019 года в Национальном медицинском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске открылась фотовыставка о врачах и пациентах, победивших болезнь.