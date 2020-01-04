МЧС предупреждает: новосибирский лёд опасен в январе

вчера 18:47 Поделиться

Фото с официального сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области

Из-за нестабильных наружных температур воздуха даже 35-сантиметровый лёд может быть не прочным; специалисты ГУ МЧС предупреждают об опасности.

На водных объектах Новосибирской области складывается неблагоприятная обстановка. При перепадах температур структура льда меняется, и он может быть опасным. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Новосибирской области, из-за оттепелей или высокого уровня снежного покрова, формирующийся лёд имеет непрочную структуру. В дальнейшем, при похолодании на непрочном льду формируется прочный.

Из-за многослойной структуры даже 35-сантиметровый лёд может быть непрочным и опасным для выезда транспортных средств.

«На реке Обь от Новосибирской ГЭС до населенного пункта Мочище наблюдается открытая вода, выход и тем более выезд на лёд реки в данных районах чрезвычайно опасен и запрещён», — сообщили в ведомстве.

Больше всего рискуют рыбаки – любители зимнего лова. Они выезжают на лёд, рискуя собственно жизнью. С 1 по 9 января специалисты Государственной инспекции по маломерным судам провели 148 проверок мест выезда и въезда на лёд, установили более 150 запрещающих знаков, а также провели более 1300 бесед с местным населением.

Они напомнили, что выезд на лёд на территории Новосибирской области запрещён. Выезжать можно только в местах организованных ледовых переправ. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1000 рублей, на должностных лиц –до 5000 рублей, на юридических лиц – до 8 тысяч рублей.

Напомним, 10 января спасатели замерили лёд в местах крещенских купаний в Новосибирске.