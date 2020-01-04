Новосибирскую область посетили 40 тысяч туристов из Китая

вчера 16:04 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области состоялась встреча заместителя губернатора Вячеслава Ярманова и вице-мэра китайского города Карамая Сюн Юевэй; во время саммита обсуждались вопросы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, торговли и туризма.

Встреча представителей правительства Новосибирской области и китайского города Карамая состоялась 10 января. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Вячеслава Ярманова, Китай является одним из важнейших стратегических партнёров региона. На долю КНР приходится до 30 % внешнеторгового оборота.

Он выразил уверенность, что с открытием нового международного авиарейса усилится взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

Представитель китайской стороны Сюн Юевэй отметил, что между городом Карамаем и Новосибирской областью установлены хорошие деловые отношения, а с Искитимом они города-побратимы. Вице-мэр предложил провести в 2020 году российско-китайскую торгово-промышленную ярмарку на территории региона, а также развивать сотрудничество между шанхайскими партнёрами и Сибирским отделением Российской академии наук.

Заместитель начальника управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Наталья Жукова сообщила о том, что в 2019 году Китай посетили 3000 новосибирцев. В Новосибирск же въехало 40 тысяч жителей КНР.

Напомним, за 10 месяцев 2019 года Новосибирск посетили 38,5 тысячи туристов из КНР.